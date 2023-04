Kosovo-Serbia: Petkovic, a Bruxelles discussioni per creare Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta a Bruxelles si è discusso sui passi concreti da compiere per la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, dopo l'incontro di ieri con l’inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e il capo negoziatore del Kosovo, Besnik Bislimi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Abbiamo avuto conversazioni lunghe e difficili. Abbiamo discusso su ciò che bisogna fare in conformità con gli accordi del 2013 e del 2015 al fine di presentare una bozza concreta di statuto della Zso in Kosovo", ha dichiarato Petkovic, sottolineando che nell'incontro trilaterale si è parlato anche "di energia e della questione delle targhe automobilistiche". La riunione tra i capi negoziatori di Kosovo e Serbia si è svolta nell’ambito del tentativo di definire il piano di attuazione dell’accordo di normalizzazione tra le parti, raggiunto lo scorso 18 marzo a Ocrida, in Macedonia del Nord. (Seb)