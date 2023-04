Abruzzo: Taglieri (M5s), pdl per il recupero dell'acqua piovana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge, a prima firma del capogruppo Francesco Taglieri, è stata depositata in consiglio regionale dal Movimento 5 stelle. L'obiettivo è quello di disciplinare l'adozione di sistemi di captazione, accumulo e utilizzo delle acque piovane nelle nuove edificazioni e negli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attraverso la modifica di alcune leggi regionali in materia di edilizia. "Solo in Abruzzo - spiega Taglieri - abbiamo una percentuale di dispersione vicina al 60 per cento, con picchi superiori al 70 per cento. Associamo a questa situazione già critica il fatto che in Italia del flusso annuale medio di acqua piovana, che è di circa 285 miliardi di metri cubi, molta viene persa. Soprattutto in città poiché gli edifici non sono adeguati per raccoglierla e farla confluire dove serve, lasciandola di fatto inutilizzata. Un lusso che non possiamo più permetterci. Per questo occorre adoperarsi per il recupero delle acque piovane, attraverso una apposita legislazione. A livello nazionale si è già intervenuti con la legge 244/2007 che ha disposto, dal 2009, il rilascio del permesso di costruire solo se subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell'edificio, anche alle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Inoltre, il d.lgs. 152/2006, prevede l'adozione, anche da parte delle Regioni, di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua". (segue) (Gru)