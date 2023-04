Abruzzo: Taglieri (M5s), pdl per il recupero dell'acqua piovana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Successivamente a queste disposizioni nazionali - prosegue la nota - alcune Regioni hanno legiferato o regolamentato in tal senso. L'Abruzzo no. Quindi la mia proposta di legge mira a sanare questo vuoto normativo promuovendo pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle sia per uso domestico che industriale. Non possiamo aspettare troppo. A causa del cambiamento climatico globale, dell'inquinamento e dell'eccessivo prelievo umano, le risorse idriche naturali iniziano a scarseggiare sempre di più anche in Italia. In virtù di ciò urge un cambiamento di paradigma rafforzando al più presto la resilienza del sistema idrico, rendendo i processi più efficienti soprattutto nei territori che presentano una maggiore vulnerabilità a situazioni di criticità idrica. Tra gli obiettivi del Pnrr, non a caso, rientrano per l'appunto la salvaguardia delle risorse idriche e la gestione efficace, efficiente e sostenibile dei servizi idrici. È necessario, dunque, che le politiche per la gestione sostenibile dell'acqua adottino un sistema di monitoraggio continuo e capillare della risorsa attraverso informazioni costantemente aggiornate, aggiornabili e al maggior dettaglio territoriale". (Gru)