Speciale infrastrutture: Salvini su ChatGpt, norma blocca progresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sul blocco di ChatGpt da parte dell’Autorità garante della Privacy, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato di non apprezzare che “una norma intervenga bloccando quello che è progresso”. “La commissione europea – ha proseguito Salvini alla stampa estera – sta accompagnando l’Italia per raggiungere questo progresso. L’Italia deve essere capitale dell’innovazione e non fermare per norma”. “Investire in Italia deve essere una garanzia”, ha concluso. (Rin)