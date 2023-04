Speciale infrastrutture: Terremoto, Braga (Pd), pdl per definire quadro organico per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una proposta di legge per definire un quadro organico per la ricostruzione. Per noi, l'obiettivo è quello di accompagnare non solo la ricostruzione fisica - degli edifici pubblici e privati, delle infrastrutture - ma anche la ripresa economica e sociale di quei territori. Riprendendo un lavoro simile fatto per la riforma della Protezione civile, abbiamo ritenuto di ripresentare questa proposta di legge delega anche in questa legislatura, pur non essendo al governo, convinti che un tema così importante debba essere affrontato non sull'onda emotiva dell'ultima emergenza, ma con una fase di elaborazione, riflessione, produzione legislativa di un quadro normativo stabile e certo, costruito con il confronto con le istituzioni e con pezzi della società civile". Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Chiara Braga, durante la conferenza stampa di presentazione, a Montecitorio, della proposta di legge delega per una disciplina organica degli interventi di ricostruzione post terremoto ed eventi emergenziali, a prima firma della stessa Braga. (Rin)