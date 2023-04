Speciale infrastrutture: Libano-Usa, dipartimento Tesoro statunitense sanziona imprenditori per pratiche di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fratelli, attraverso la loro società con sede negli Emirati Arabi Uniti, Zr Energy Dmcc, hanno venduto il prodotto combustibile miscelandolo con altri combustibili e, mentre i due imprenditori si sono arricchiti con questo piano, le condizioni del popolo libanese e delle infrastrutture del Paese “si sono ulteriormente deteriorate”. “Le centrali elettriche in tutto il Libano hanno funzionato sempre peggio e sono aumentate le interruzioni giornaliere di elettricità”. La Zr Energy Dmcc, di proprietà o controllata, direttamente o indirettamente, da Raymond Zina Rahme e Teddy Zina Rahme, è stata sanzionata ai sensi dell’ordine esecutivo numero 13441 che prevede sanzioni contro coloro che si ritiene abbiano commesso, o possano commettere, atti, inclusi atti di violenza, che hanno lo scopo o l'effetto di minare i processi democratici o le istituzioni in Libano, contribuendo al crollo dello stato di diritto. Oltre alla Zr Energy, attiva nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'aviazione, anche altre due società sono state oggetto di sanzioni, Zr Group Holding SAL e Zr Logistics Sal. Si prevede che la designazione dei fratelli Rahme e delle loro società avrà un impatto significativo sulla loro capacità di fare affari a livello globale. "L'azione sottolinea l'impegno degli Stati Uniti nel portare alla luce atti di corruzione che continuano a colpire ingiustamente il popolo libanese", ha affermato il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e all'intelligence finanziaria, Brian E. Nelson, aggiungendo: "Ora più che mai, il governo libanese deve attuare le riforme economiche e politiche di cui ha un disperato bisogno". (Was)