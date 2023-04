Speciale infrastrutture: Torino, Salvini, sul commissario per la Metro 2 promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà la nomina del commissario per la Metro 2 di Torino, come concordato poche settimane fa con il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio. Lo ha affermato il vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. “Lo avevamo promesso ed è stato fatto: siamo molto soddisfatti“, ha concluso. (Rpi)