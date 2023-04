Speciale infrastrutture: Algeria, l'azienda cinese Cnec investe nel settore dei fosfati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende cinesi sono sempre più attive nel mercato algerino e sono interessante, tra le altre cose, in particolare al settore minerario e chimico-industriale. A tal riguardo, il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto ieri una delegazione della Chinese National Chemical Engineering Company Limited (Cncec), guidata dal vicepresidente della società, Wu Xian Gong. Il colloquio ha fornito l'occasione per fare il punto sugli sviluppi della partnership tra la parte cinese da un lato (formata da Cncec e le sue controllate) e algerina dall’altro (gruppo Sonatrach, Asmadal e il complesso minerario algerino) nel Progetto integrato sui fosfati e le infrastrutture ad eesso correlate. Il ministro ha indicato l'importanza di questa iniziativa per sviluppare le risorse minerarie che forniscono ricchezza e coprono il fabbisogno delle materie per il comparto industriale, in particolare nel settore manifatturiero e ad alto valore aggiunto, sottolineando allo stesso tempo la necessità di scambio di esperienze, trasferimento tecnologico e formazione. Nel primo semestre del 2022, l’Algeria ha registrato un aumento delle esportazioni di fosfati di oltre il 100 per cent: le esportazioni hanno raggiunto le 955 mila tonnellate e un valore di 14 miliardi di dinari (100 milioni di euro). (Ala)