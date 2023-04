Speciale infrastrutture: Salvini, ragionare su etilometro in auto, in tanti Paesi Ue è già obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo si dovrebbe ragionare sull’introduzione del meccanismo che impedisce la messa in moto della macchina se non sei in condizione di guidare, e che in tanti Paesi europei è già obbligo. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’inaugurazione del primo “Safety point” nell’area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. Si tratta, ha spiegato, di “un etilometro collegato all’autovettura che impedisce di attivare il motore se non sei condizione di guidare” e su questo si dovrebbe “accelerare”. (Rin)