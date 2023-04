Ciad: uccisione presidente Deby, rilasciati i 380 ribelli del Fact condannati all'ergastolo e graziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti e 380 i combattenti del Fronte per l'alternanza e l'armonia in Ciad (Fact), condannati all'ergastolo il 21 marzo in relazione all'omicidio dell'ex presidente Idriss Deby Itno e graziati dieci giorni fa dal presidente di transizione Mahamat Idriss Deby, sono stati rilasciati oggi. Secondo quanto riferito dal portavoce del governo all'emittente "Rfi", una cerimonia ufficiale si è svolta questa mattina presso il carcere di Klessoum, alla periferia di N'Djamena, alla presenza di molti funzionari e genitori dei graziati. Una trentina di combattenti che rappresentano simbolicamente i 380 graziati hanno ricevuto dalle mani del ministro della Giustizia, Mahamat Ahmat Alhabo, un certificato di liberazione che apre loro le porte del carcere. Circa 450 membri del Fact erano stati condannati due settimane fa all'ergastolo per "atti di terrorismo" e "attentato alla vita del capo dello Stato" in relazione all'uccisione dell'allora presidente Idriss Deby Itno prima che il presidente di transizione concedesse la grazia a 380 di loro, come aveva promesso al termine del dialogo nazionale del 2022. (segue) (Res)