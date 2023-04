Sociale: Fermariello (Pd), consulta disabilità, auguri di buon lavoro a presidente e consiglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- oggi sono stati eletti i nuovi organi della Consulta cittadina delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Una giornata emozionante e importante, vissuta nel segno del rispetto, della collaborazione, della solidarietà e della tutela dei diritti. Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina e presidente della commissione capitolina Scuola, Carla Fermariello, del Partito democratico. "Desidero congratularmi ed esprimere gli auguri di buon lavoro - aggiunge - alla nuova presidente Albina Urlira, al vice Presidente Massimiliano Assini e a tutti i consiglieri eletti. Inizia oggi una profonda e proficua collaborazione per fare di Roma una città più accessibile, inclusiva e giusta. Voglio rivolgere un sincero ringraziamento al presidente uscente Umberto Gialloreti, sempre presente in tutte le battaglie", conclude Fermariello. (Com)