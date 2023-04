Terremoto: al via nuova fase di stabilizzazioni per personale enti dei crateri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Ha preso avvio la procedura per una nuova fase di stabilizzazione del personale impegnato nelle operazioni post sisma, in seguito alle novità introdotte nel decreto legge n. 104/2020 dal decreto legge ‘Ricostruzione’ dello scorso gennaio (n. 3/2023) che ha ampliato la platea di riferimento. La Funzione pubblica ha infatti avviato, a partire da questa settimana, un’apposita raccolta dati online necessaria all’adozione di un Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) di riparto delle risorse stanziate allo scopo per gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, secondo quanto previsto (art. 57, cc. 3 e 3-bis del decreto legge n. 104/2020). Si parte quindi da una ricognizione puntuale sulle unità di personale non dirigenziale da stabilizzare, in seguito a tre anni almeno di servizio, e sugli oneri per le relative assunzioni a tempo indeterminato. L’occasione di illustrare la procedura è stata data oggi a L’Aquila, alla vigilia dell’anniversario del terremoto del 6 aprile 2009, dall’inaugurazione del nuovo Polo territoriale Sna (Scuola nazionale dell’amministrazione) nel capoluogo abruzzese, dedicato alla valorizzazione delle professionalità legate alla gestione delle emergenze e della ricostruzione. Per l’invio delle informazioni necessarie alle stabilizzazioni di personale, c’è tempo fino al prossimo 3 maggio compilando il modulo messo a disposizione sul portale ‘Lavoro pubblico’ (www.lavoropubblico.gov.it), come specificato da una nota del dipartimento della Funzione pubblica inviata alle amministrazioni interessate dalla misura: Uffici speciali per la ricostruzione, Regioni, enti locali comprese le Unioni dei comuni, enti parco. Alla cerimonia per l’avvio dei corsi del nuovo Polo Sna, in concomitanza dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi dell’Aquila, hanno partecipato, oltre al ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, la presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, Paola Severino, il rettore dell’Università, Edoardo Alesse, e il vice capo del dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione. L’evento ha avuto luogo all’interno del Centro congressi ‘Luigi Zordan’ nel complesso del monastero di San Basilio, dove è da oggi operativa la sede del nuovo hub formativo per dirigenti e funzionari pubblici, in collaborazione proprio con l’Ateneo della città. Il ministro Zangrillo aveva potuto visionarne il cantiere il 6 febbraio scorso, nella fase di ultimazione dei lavori di restauro e messa in sicurezza, in occasione della tappa nel capoluogo abruzzese di “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”, il percorso di ascolto e confronto lungo tutto il Paese. (Com)