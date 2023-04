Roma: De Santis (LcR), su piano casa Zevi ha vestito i panni del marchese del grillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in commissione Trasparenza, l'assessore Zevi "ha vestito i panni del marchese del grillo". Lo dichiara, in una nota, l'ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della lista "civica Raggi" Antonio De Santis. "Secondo il suo parere è normale che i consiglieri comunali di opposizione, eletti da centinaia di migliaia di cittadini, siano coinvolti nella discussione sul piano casa solo dopo le consultazioni tra l'assessorato e altri soggetti che lo stesso assessore ritiene opportuno coinvolgere - aggiunge De Santis -. Praticamente, secondo il suo ragionamento, i rappresentanti eletti dai cittadini che magari non condividono le idee della maggioranza vengono dopo tutti, leader degli abusivi compresi. Forse Zevi ha scambiato il 'Piano Casa' con una gestione in modalità 'casa propria' ".(Com)