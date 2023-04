Usa-Nuova Zelanda: Blinken vede a Bruxelles la ministra degli Esteri Mahuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ha avuto oggi a Bruxelles, a margine della riunione ministeriale della Nato, la ministra degli Esteri della Nuova Zelanda, Nanaia Mahuta. Lo fa sapere il dipartimento di Stato in una nota. I due hanno discusso l'importanza di garantire un Indo-Pacifico "libero, aperto e prospero" e di sostenere l'Ucraina dopo "l'invasione ingiustificata da parte della Russia". Spazio anche agli sforzi congiunti per "rispondere alle necessità dei Paesi insulari del Pacifico". (Was)