Auto: Urso, nel 2022 incentivi elettrico inutilizzati per 127 milioni di euro

24 luglio 2021

- Abbiamo destinato nel periodo 2022-2026 circa 2 miliardi di euro del fondo automotive per incentivi per l’acquisto di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica. La risposta del mercato è stata eterogenea: “gli incentivi sull’elettrico puro non hanno avuto un buon riscontro. Nel 2022 sono rimaste inutilizzate risorse per 127 milioni di euro. Nel 2023, dei 425 milioni stanziati per le auto elettriche e ibride, sono stati utilizzati solo 33 milioni di euro, meno dell’8 per cento”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Question time alla Camera dei deputati, sulle iniziative volte ad affrontare la transizione ecologica e a realizzare un piano straordinario per il comparto automobilistico e il relativo indotto. “Il governo è impegnato a rendere compatibile la transizione ecologica con la sostenibilità sociale e produttiva del nostro Paese ed è impegnata ad utilizzare la meglio le risorse del fondo automotive, del Pnrr e la dotazione del fondo Ipcei”, ha aggiunto Urso. (Rin)