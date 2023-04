Ardesio: Salvini in contatto con Regione Lombardia e il Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, è in contatto con gli uffici di Regione Lombardia che si stanno occupando di Ardesio, comune in provincia di Bergamo di 3.500 abitanti, dove la rottura di un canale ha provocato seri danni e persone sfollate e isolate. Pur non essendo di competenza diretta del Mit, Salvini ha voluto sincerarsi della situazione, in particolare con l’assessorato risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, auspicando interventi rapidi e risolutivi. In questo senso, ha garantito massima attenzione affinché tutti gli enti coinvolti trattino la situazione con la doverosa cura e velocità. Salvini ha trasmesso la propria solidarietà anche al sindaco Yvan Caccia. (Com)