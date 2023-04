Agricoltura: Lollobrigida, c'è richiesta manodopera, chi ha sussidio Stato guardi con interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’occupazione in agricoltura "conta circa 1,2 milioni di lavoratori; il 90 per cento sono rapporti di lavoro a tempo determinato per un totale di 121 milioni di giornate di lavoro. Durante il click day - giorno di apertura delle richieste di forza lavoro da parte dei settori produttivi sulla base delle quote previste dal decreto flussi - sono pervenute 120.000 domande prevalentemente provenienti prevalentemente dal settore agricolo, ma solo 44.000 sono state soddisfatte. Per il 2023 la richiesta di manodopera da parte delle imprese agricole è di circa 100.000 lavoratori. Si tratta di lavoratori indispensabili per dare continuità alla produzione agricola. La constatazione è evidente: esiste una richiesta di manodopera da parte del settore agricolo che resta insoddisfatta. Credo, allora, che chi oggi non è occupato, e spesso manca di formazione scolastica adeguata, come molti denunciano, per inserirsi nel mercato del lavoro, tanto da dover ricorrere a sussidi di Stato, possa guardare con interesse al lavoro agricolo. Ritengo, anzi, che per loro sarebbe un modo di entrare - o rientrare - nel mondo del lavoro dalla porta principale". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle iniziative volte a colmare il divario tra offerta e domanda di lavoro nel settore agricolo, con particolare riferimento all'impiego dei giovani (Lupi - Nm(N-C-U-I)-M). (Rin)