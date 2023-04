Ucraina: le imprese tedesche intendono investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese tedesche intendono investire in Ucraina, anche mentre vi perdura la guerra mossa dalla Russia. Un notevole incentivo sono le garanzie sugli investimenti messe a disposizione dal governo federale che, a tal fine, ha mobilitato 221 milioni di euro per 11 progetti di cui tre successivi all'inizio delle ostilità. Queste iniziative riguardano il settore delle sementi, la produzione di materiali da costruzione e l'industria solare. Inoltre, 21 richieste di assicurazione sono all'esame del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. Se approvate, le domande comporrebbero un capitale di 48 milioni di euro. Per Michael Harms, direttore del Comitato per l'Est dell'economia tedesca (Oa) ad attrarre le aziende tedesche in Ucraina è “la situazione stabile nell'ovest del Paese, compresa la capitale Kiev”. La domanda di investimenti è “elevata” in settori come la produzione di materiali da costruzione, l'agricoltura, la logistica e l'energia. Allo stesso tempo, Hams ha ammesso che “la vera ricostruzione, la grande ondata di investimenti, avverrà solo quando la guerra sarà finita”. (segue) (Geb)