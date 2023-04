Ucraina: le imprese tedesche intendono investire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il conflitto ha colpito le società tedesche già attive nell'ex repubblica sovietica. Per esempio, l'impianto per la lavorazione delle sementi che il conglomerato agrobiochimicofarmaceutico Bayer possiede a Pochuiky, è stato attaccato. “È stato un grande shock per noi, abbiamo pensato: che facciamo adesso? La risposta è stata andare avanti”, ha affermato Matthias Berninger di Bayer. Per l'espansione delle capacità dello stabilimento, il gruppo investirà 60 milioni di euro, coperti dalle garanzie del governo tedesco, che andranno a finanziare l'acquisto attrezzature agricole e la costruzione di due rifugi antiaerei. Per Berninger, “l'idea è molto semplice: crediamo che l'Ucraina sia il luogo migliore per la produzione di sementi in Europa”. (segue) (Geb)