Ucraina: le imprese tedesche intendono investire (3)

- Un'altra azienda tedesca attiva nell'ex repubblica sovietica da prima della guerra è Fixit, che produce materiali da costruzione. Il responsabile del gruppo per l'est, Michael Kraus, ha dichiarato che, “negli ultimi sei mesi”, gli impianti della società in Ucraina hanno dovuto affrontare “significative interruzioni di corrente, inevitabili a causa dei massicci attacchi alle infrastrutture energetiche” sferrati dalla Russia. “Fino a poco tempo fa, potevamo produrre soltanto durante il turno di notte, perché durante il giorno non vi era abbastanza elettricità disponibile”, ha aggiunto i dirigente. Inoltre, i dipendenti sono partiti per il fronte e “alcuni non sono tornati”. Per Kraus, le garanzie di investimento che Fixit ha ottenuto dal governo federale costituiscono “una svolta”, in quanto consentiranno al gruppo di continuare a costruire un nuovo impianto in Ucraina. (Geb)