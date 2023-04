Auto: Urso, oltre 25 per cento di vetture circolanti sono altamente inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Quasi 11 milioni di vetture circolanti “sono altamente inquinanti, più del 25 per cento”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Question time alla Camera dei deputati, sulle iniziative volte ad affrontare la transizione ecologica e a realizzare un piano straordinario per il comparto automobilistico e il relativo indotto. “Questa è la vera emergenza ambientale che si è accumulata negli ultimi anni”, ha sottolineato Urso, che ha aggiunto: “Si pone ora la necessità di una rimodulazione degli incentivi per svecchiare il parco auto, il più vecchio d'Europa. Il parco auto da rottamare la vera priorità ambientale”. “Ho istituito al ministero un tavolo con gli operatori del settore per assicurare una transizione energetica efficace e sostenibile sotto il principio economico e sociale. Dobbiamo incentivare chi ha bisogno dell'aiuto dello Stato per svecchiare e rottamare la propria autovettura”, ha concluso il ministro. (Rin)