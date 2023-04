Piemonte: Cirio su dati turismo, numeri positivi sono ormai dato strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continuità della crescita il dato più incoraggiante che premia tutti i territori. Se questi dati prima potevano essere letti come buoni segnali adesso sono un dato strutturale che per certi aspetti non sorprende. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando i dati diffusi dall'Osservatorio turistico della Regione sul turismo in Piemonte per il periodo di Pasqua con soltanto il 18 per cento delle camere ancora disponibili. "La nostra regione è cresciuta nell'ultimo anno con un passo doppio rispetto alla media nazionale. E adesso arriva la conferma di questa tendenza anche per il periodo Pasquale", ha concluso. (Rpi)