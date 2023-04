Pnrr: Tajani, sono ottimista, possiamo realizzare tutti i progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri AntonioTajani si è mostrato ottimista sull'attuazione del Pnrr. "Io sono ottimista perché sono convinto, anche dopo aver ascoltato le parole della Commissione europea, che si possa raggiungere un accordo", ha detto in un punto stampa a margine della riunione ministeriale Nato di Bruxelles. "Fin dall'inizio, noi abbiamo detto che bisognava essere flessibili per quanto riguardava l'utilizzo dei fondi del piano. È un progetto nato mentre era ancora in corso la crisi legata al coronavirus, e la situazione sarebbe potuta cambiare anche nel corso di quella crisi. Poi c'è stata la crisi legata alla guerra in Ucraina", ha detto. "È ovvio che bisogna essere flessibili e aggiustare alcuni progetti, che non significa stravolgerli. Sono convinto che si possano realizzare tutti i progetti e spendere tutti i fondi comunitari", ha aggiunto. (Beb)