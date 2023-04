Italia-Serbia: capi Forze armate a colloquio, focus su cooperazione e operazioni di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle forze armate della Serbia, generale Milan Mojsilovic, è in visita ufficiale in Italia su invito del capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Lo scrive la stampa di Belgrado. Gli incontri e colloqui ufficiali tra le due delegazioni a Roma vertono sulla portata e le prospettive dello sviluppo della cooperazione militare bilaterale in un'ampia gamma di aree di reciproco interesse, sulla partecipazione congiunta alle operazioni di mantenimento della pace attraverso l'addestramento e le esercitazioni e sulla cooperazione militare-educativa e militare-economica tra Serbia e Italia. (Seb)