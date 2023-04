25 aprile: Boccia (Pd), mozione opposizioni si discuta il 20 aprile, germe fascismo si nasconde in molte intolleranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Aver voluto svilire via Rasella vuol dire non solo tentar di riscrivere male la nostra storia", ma anche "offendere la nostra comunità". Lo ha detto intervenendo nell'Aula del Senato il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia. "C'è una parte giusta e una sbagliata della storia e questi partigiani erano dalla parte giusta e sono sempre stati dalla parte giusta", ha aggiunto con riferimento alle parole dei giorni scorsi del presidente di palazzo Madama, Ignazio La Russa. "Oggi il germe del fascismo si nasconde in molte intolleranze che non c'entrano con quegli anni", ma "che noi dobbiamo evitare", ha continuato Boccia. "Il 25 aprile è la Festa della liberazione" e ci "auguriamo che tutto il Senato sappia ricordare". Ieri le opposizioni hanno presentato una mozione sul rispetto della verità storica sulle "date fondative della nostra storia antifascista". Boccia ha indicato il 20 aprile come data per votare la mozione. Il Senato si dovrà esprimere sulla calendarizzazione. Boccia ha quindi concluso: "Più colleghi saranno presenti meglio sarà, questo vale anche per i senatori a vita". (Rin)