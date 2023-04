Etiopia: amministrazione ad interim del Tigrè nomina gabinetto di 27 membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova amministrazione ad interim del Tigrè ha nominato un nuovo gabinetto di 27 membri per guidare la transizione politica nella regione devastata dal conflitto. Secondo quanto riferito dai media regionali, il nuovo presidente Getachew Reda - già portavoce del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) che ha preso il posto del leader tigrino Debretsion Gebremichael - sarà affiancato da due vicepresidenti che saranno Tsadkan Gebretensae e Tadesse Werede, due comandanti militari che hanno combattuto contro l'esercito etiope nel conflitto scoppiato nel novembre 2020. Il primo avrà la responsabilità del decentramento e della democratizzazione, mentre il secondo sarà a capo del segretariato per la pace e la sicurezza. Il nuovo gabinetto è dominato dal Tplf ma include due membri di Baytona, un partito di opposizione alleato del Tplf. Intervenendo alla cerimonia di insediamento, il leader del Tplf ed ex presidente dello Stato regionale del Tigrè, Debretsion Gebremichael, ha ricordato che la formazione della nuova amministrazione provvisoria del Tigrè è stata gestita in conformità all'accordo di pace sulla cessazione delle ostilità firmato a Pretoria, in Sudafrica, lo scorso 2 novembre, assicurando che il Tplf e tutto il popolo del Tigrè "sosterranno l'amministrazione nell'adempimento delle proprie responsabilità per garantire una pace duratura e lo sviluppo della regione del Tigrè e del suo popolo attraverso una lotta pacifica". (segue) (Res)