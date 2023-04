Etiopia: amministrazione ad interim del Tigrè nomina gabinetto di 27 membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della neonata amministrazione ad interim del Tigrè, Getachew Reda, ha da parte sua affermato che il governo regionale utilizzerà tutte le risorse a sua disposizione per garantire la sopravvivenza e la sicurezza della popolazione del Tigrè e ha ringraziato tutta l'ex dirigenza esortandola a lavorare fianco a fianco per garantire gli interessi del Tigrè. L'Amministrazione provvisoria della regione del Tigrè è stata istituita ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo di cessazione permanente delle ostilità firmato a Pretoria tra il governo federale e il Tplf il 2 novembre dello scorso anno. Facendo seguito all'accordo, lo scorso 23 marzo il primo ministro Abiy Ahmed ha nominato Getachew Reda, già portavoce del Tplf, come nuovo leader ad interim del Tigrè al posto di Debretsion Gebremichael, che si è dimesso dopo circa cinque anni in carica. Durante il suo mandato di quest'ultimo sono emerse nette divergenze tra il governo regionale e quello federale, poi degenerate nel cruento conflitto scoppiato nel novembre 2020 che ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone. (Res)