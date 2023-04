Ucraina: Zelensky su possibile ritiro da Bakhmut, prendiamo "giuste decisioni" in caso di grandi perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci sarà il pericolo di grandi perdite a Bakhmut, nella regione di Donetsk, verranno prese "le giuste decisioni". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in conferenza stampa congiunta con l'omologo polacco, Andrzej Duda, a Varsavia. "Come sapete, la situazione a Bakhmut è difficilissima", ha detto Zelensky, confermando che ad oggi Bakhmut rimane sotto il controllo ucraino. "Per me, la cosa più importante è non perdere i nostri militari. Se ci sarà il pericolo che possiamo perdere personale a causa di un accerchiamento, prenderemo le decisioni giuste", ha affermato Zelensky. (Vap)