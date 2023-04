Pnrr: Gribaudo (Pd), Governo ha scelto altre priorità, poca trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza "è chiaramente spaccata sul Pnrr: la Lega chiede di rinunciare a parte delle risorse, mentre la presidente Meloni li smentisce. Si tratta di scuse e alibi per coprire l'incapacità a gestire i fondi sono da sei mesi al Governo, ma hanno scelto altre priorità. Le solite bandierine ideologiche, invece di tenere alta l'attenzione sul Pnrr". Lo sottolinea l'onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem. "Questo è il risultato: manca trasparenza, non sappiamo nulla di quello che vogliono fare. Ci aspettiamo chiarezza dall'informativa del ministro Fitto in Parlamento, ed una gestione pragmatica. Basta scaricabarile, basta narrazione dell'Europa matrigna. Ogni euro perso è un'occasione persa per il Paese. Il Pnrr significa scuole, sanità di prossimità, innovazione, transizione green, lotta alla siccità, asili nido. Con questo Governo rischiamo di dover dire addio a tutto questo. Ma Non erano loro i patrioti?". (Rin)