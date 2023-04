Italia-Francia: Quagliariello, Meloni è vista bene da Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ambiente del gollismo moderato e liberale è molto interessato all’evoluzione dei rapporti tra la premier Meloni e l’Europa". Lo afferma Gaetano Quagliariello, già parlamentare e ministro delle Riforme costituzionali nel governo Letta, presidente della Fondazione Magna Carta, nel raccontare a "Beemagazine", giornale online del gruppo The Skill, come è visto l’attuale governo italiano dalla Francia da dove è appena rientrato per un giro di conferenze a Parigi con i think tank d’Oltralpe. "La considerano molto diversa da Le Pen - continua Quagliariello - e pensano che dovrebbe fare un passo in più sul tema della sovranità europea: se ci sono problemi risolvibili solo in ambito comune con quale governance si affrontano meglio? Mentre fa un’impressione negativa l’insistenza su una presunta coerenza con le proprie origini a scapito della concentrazione a governare. Sono preoccupati della mancanza di una agenda Meloni, che dia seguito all’agenda Draghi". Sulle proteste per la riforma delle pensioni voluta da Macron, Quagliariello spiega: "La Francia è una società molto impaurita del futuro, si rischia di far venire meno gli equilibri, per un nonnulla far saltare lo scambio tra accettazione della democrazia versus promessa di benessere. Nella loro visione derivante da Rousseau l’uomo è felice allo stato di natura, senza responsabilità e con tutto il tempo a sua disposizione. I francesi si sono sollevati perché hanno visto toccato quello che considerano un diritto fondamentale". Sul futuro politico di Macron, l’ex parlamentare conclude: "La carriera politica l’ha già fatta, è stato rieletto e non è previsto un terzo mandato. Il problema è un altro: mancano ancora quattro anni e si è già aperto il dibattito sul dopo Macron. Non c’è una strategia per la sua successione e chi non la vuole fa i conti con la possibile vittoria di Marine Le Pen cercando una candidatura di centrodestra capace, al secondo turno, di mobilitare quel che resta dello spirito repubblicano che ha finora impedito ad esponenti dell’estrema destra di conquistare l’Eliseo". (Rin)