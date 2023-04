Tunisia: Tajani, lavoriamo per risolvere crisi, incontrerò ministro Esteri a Roma la settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è in prima linea nella questione della crisi della Tunisia e sta lavorando ad ogni livello per risolverla. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine della riunione ministeriale Nato di Bruxelles. "È stata una riunione positiva, ho affrontato la questione immigrazione legata alla Tunisia e ho trovato grande attenzione da parte di molti ministri. La Nato deve guardare anche verso il sud", ha detto. "Stiamo lavorando per risolvere un problema, che è quello dei necessari finanziamenti che devono arrivare in quel Paese, per rafforzarne la stabilità e impedire un peggioramento della situazione. La prossima settimana incontrerò il ministro degli Esteri tunisino, che verrà in visita a Roma. Affronteremo tutte le questioni", ha aggiunto. "Ho ribadito l'importanza di offrire finanziamenti, quelli del Fondo monetario internazionale alla Tunisia, e di farlo a tranche, in modo che si possa contemporaneamente chiedere l'avanzamento del processo di riforma. Ne ho parlato anche con il segretario di Stato Usa Blinken, che è intervenuto parlando di questo", ha concluso Tajani. (Beb)