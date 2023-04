Germania: Procura generale deposita accuse contro ex militante Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha depositato le accuse al tribunale di Francoforte sul Meno contro un cittadino tedesco, già militante dello Stato islamico, che potrebbe dover rispondere di crimini di guerra contro la proprietà. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i giudici devono ancora accettare la domanda del Gba, ma è molto probabile che la risposta sarà affermativa. Detenuto dal dicembre del 2022, l'uomo è accusato di essersi unito allo Stato islamico con la moglie nel 2016. In Iraq, il detenuto avrebbe preso parte a operazioni di combattimento dell'organizzazione terroristica. Inoltre, la coppia avrebbe occupato le abitazioni sgomberate dai legittimi proprietari per fuggire dal sedicente “califfato”. Nel 2017, il jihadista tedesco è stato arrestato dalle forze di sicurezza della regione autonoma del Kurdistan iracheno d è stato imprigionato per diversi anni a Erbil. Rimpatriato in Germania a dicembre scorso, l'uomo è stato arrestato direttamente all'arrivo all'aeroporto di Francoforte. Il mandato di cattura è stato sospeso alla fine di marzo dietro condizioni. (Geb)