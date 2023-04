Pnrr: Bonelli (Avs) a Meloni, dica come stanno le cose, inconcepibile posizioni diverse maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “noi ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con il governo affinché si possa aiutare l'Italia in questa fase delicata e per fare in modo che neanche un solo euro vada perso ma lanciamo un appello alla presidente Meloni: è necessario che il governo venga in Parlamento per chiarire la situazione e presentare una strategia chiara, facendoci capire come stiano le cose, stabilendo le priorità per non compromettere l'interesse del Paese e la sua credibilità internazionale". Lo ha dichiarato in un punto stampa davanti a Montecitorio il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Con il Pnrr è in gioco il futuro dell'Italia. Per questo motivo, riteniamo necessario che il governo la smetta di litigare: le dichiarazioni divergenti tra Fitto, Molinari della Lega che dicono di rinunciare a progetti del Pnrr, e quelle del capogruppo di Fd’I Foti e della presidente Meloni che dicono che non c'è da preoccuparsi, creano caos, incertezze e perdita di credibilità del governo”, ha sottolineato Bonelli, che ha concluso: "I soldi del Pnrr non possono essere persi, perché sono cruciali per finanziare infrastrutture sociali ed economiche come il trasporto pubblico, la sanità, il welfare sociale e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, i settori chiave su cui è fondamentale investire per evitare perdite di credibilità a livello europeo". (Rin)