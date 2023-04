Turchia: Erdogan chiede ad ambasciatori stranieri “solidarietà” nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha detto ai diplomatici stranieri accreditati ad Ankara che il suo Paese ha bisogno di una maggiore solidarietà nella lotta contro il terrorismo. "Continuiamo la nostra lotta senza discriminazioni contro tutte le forme di terrorismo, in particolare il Partito dei lavoratori del Kurdistan, il Partito dell'unione democratica, l'Unità di protezione popolare, il movimento Hizmet e lo Stato islamico", ha affermato ieri Erdogan, rivolgendosi agli ambasciatori stranieri. “Continueremo ad attuare la nostra strategia per eliminare le minacce terroristiche al nostro Paese alla fonte. Speriamo - ha detto ancora Erdogan - che l'atmosfera che si è creata di recente con la Grecia nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo venga sfruttata come un'opportunità per risolvere i problemi. Come sempre, sosteniamo le azioni che contribuiscono alla pace e alla stabilità nei Balcani"- (Tua)