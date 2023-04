Turchia: presidente Erdogan, “adesione all’Ue rimane un obiettivo strategico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le "innumerevoli ingiustizie" a cui la Turchia è stata esposta, l'adesione all'Unione Europea rimane un obiettivo strategico per Ankara. Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, rivolgendosi agli ambasciatori stranieri. "Tuttavia, chiudere un occhio sugli atti che alimentano l'islamofobia in alcuni Paesi europei è preoccupante per il nostro futuro. Questi atti spregevoli, che includono persino il rogo del Corano, il nostro libro sacro, non sono in alcun modo accettabili o giustificabili. Si tratta di un chiaro crimine d'odio", ha affermato il capo dello Stato turco nel discorso di ieri. Secondo Erdogan, coloro che permettono di bruciare il libro sacro con il pretesto della libertà di pensiero, "minano i concetti di democrazia e libertà", sottolineando che è giunto il momento di porre fine a questi "atti nefasti, che non solo offendono 2 miliardi di persone ma le fanno anche infuriare". (Tua)