Turchia: presidente Erdogan, “manteniamo stretto dialogo con gli Usa”

- La Turchia mantiene uno stretto dialogo con gli Stati Uniti, suo alleato nella Nato, e ha messo in luce il dialogo portato avanti con i leader della Russia e dell'Ucraina dall'inizio della guerra. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, rivolgendosi agli ambasciatori stranieri. "Lavoro sinceramente per la fine dei conflitti. Credo che una pace giusta, che fornisca a entrambe le parti un'uscita dignitosa e faccia uscire la nostra regione dal vortice in cui è stata trascinata, sia possibile", ha dichiarato il presidente turco. Non solo la crisi russo-ucraina, ma anche le questioni di Palestina, Siria, Afghanistan, Libia, Yemen e Somalia sono in attesa di una soluzione, ha detto. "Eppure, la comunità internazionale non sembra avere la volontà di gestire le crisi. L'ingiusta struttura delle organizzazioni che hanno il compito di garantire la sicurezza globale è alla base di questo quadro che fa sembrare normali le situazioni di stallo", ha osservato il presidente. "L'ordine attuale, che protegge i potenti, ignora i diritti dei deboli e confina il destino dell'umanità alla mercé di cinque Paesi, non è sostenibile. Il Consiglio di sicurezza Onu ha urgente bisogno di essere riformato con un approccio globale e inclusivo", ha concluso il presidente turco. (Tua)