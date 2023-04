Moldova: ministro Esteri, maggiore ostacolo in cammino Ue è riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggiore ostacolo sul percorso della Moldova verso l'Ue è la riforma della giustizia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea moldavo, Nicu Popescu, in un'intervista per il portale "Nord News". "La nostra speranza è che durante quest'anno avremo successo e saremo in grado di dimostrare che l'ostacolo è stato superato, che la Moldova sta avanzando nell'avvicinamento agli standard rigorosi europei. Il nostro impegno e obiettivo è che, in ottobre, la Commissione europea valuti annualmente i Paesi candidati all'adesione e, a seguito delle riforme che stiamo portando avanti, la Moldova sia in grado di passare alla fase successiva, vale a dire la preparazione per i negoziati di adesione all'Unione europea", ha affermato Popescu. "Come in ogni Paese democratico, i cittadini della Moldova hanno preferenze politiche e geopolitiche diverse, ma penso che quest'anno sia importante per tutti noi renderci conto che non importa per chi abbiamo votato e quali preferenze abbiamo. Tutti vogliamo la pace sul nostro territorio, nessuno vuole che il nostro Paese sia esposto a rischi militari. L'unica comunità che può aiutarci a mantenere la pace sul nostro territorio è l'Unione europea", ha aggiunto il ministro. (Rob)