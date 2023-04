Omc: crescita commercio globale rallenterà all’1,7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante una revisione al leggero rialzo delle previsioni di crescita economica globale, gli scambi commerciali nel mondo dovrebbero rallentare all’1,7 per cento nel 2023, dopo la crescita del 2,7 per cento registrata lo scorso anno. Lo indica l’ultimo rapporto dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), che attribuisce il rallentamento agli effetti della guerra in Ucraina, alla perdurante inflazione alta, all’irrigidimento delle politiche monetarie e alle incertezze sui mercati finanziari. “Il commercio continuerà a rappresentare un fattore di resilienza dell’economia globale, ma continuerà a subire la pressione di alcuni fattori esterni nel 2023. Questo renderà ancora più importante per i governi evitare interruzioni e ostacoli ai flussi commerciali. Investire nella cooperazione multilaterale sul commercio, come i membri dell’Omc hanno fatto in occasione della dodicesima Conferenza ministeriale dello scorso giugno, puntellerà la crescita economica e migliorerà la qualità della vita delle persone nel più lungo termine”, commenta la direttrice generale dell’organizzazione, Ngozi Okonjo-Iweala. (segue) (Was)