Omc: crescita commercio globale rallenterà all’1,7 per cento nel 2023 (2)

- La crescita del volume dei commerci mondiali nel 2022, pari al 2,7 per cento, è stata più debole di quella attesa lo scorso ottobre dall’Omc, che prevedeva un’espansione del 3,5 per cento. A incidere sul dato sono stati diversi fattori, tra cui l’aumento dei prezzi delle materie prime, l’irrigidimento delle politiche monetarie in risposta all’inflazione, la pandemia di Covid-19 che ha continuato a danneggiare produzione e commercio in Cina. La stima dell’1,7 per cento per l’anno in corso, invece, è rivista al rialzo rispetto a quella dell’1 per cento dello scorso ottobre. A incidere, in questo caso, è l’allentamento delle restrizioni legate al Covid-19 in Cina, che dovrebbe incentivare la domanda dei consumatori all’interno del Paese. “Gli effetti perduranti della pandemia e le crescenti tensioni geopolitiche sono tra i principali fattori che hanno inficiato su commercio e produzione nel 2022. Probabilmente, nel 2023 accadrà lo stesso. I rialzi dei tassi d’interesse nelle economie avanzate hanno anche rivelato fragilità dei sistemi bancari che potrebbero portare a una più ampia instabilità finanziaria in assenza di contromisure. I governi e gli enti regolatori devono restare in allerta su questi e su altri rischi finanziari nei prossimi mesi”, ha osservato il capo economista dell’Omc Ralph Ossa. (Was)