Libia: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ispeziona aeroporto di Misurata

- La delegazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao) in Medio Oriente ha visitato l'aeroporto internazionale di Misurata per ispezionarne le infrastrutture e lo stato tecnico e operativo. L'ispezione è avvenuta alla presenza del capo dell'Autorità aeroportuale, del capo dell'Autorità dell'aviazione civile, del direttore del Dipartimento per gli standard di conformità dell'Autorità aeroportuale, del direttore dell'Ufficio per la sicurezza dell'aviazione civile e del direttore dell'Ufficio per la sicurezza e gli standard aeroportuali dell'Autorità dell'aviazione civile, secondo quanto riferito dal quotidiano libico "Al Wasat”. Erano presenti anche il direttore generale dell'aeroporto e altri dirigenti, secondo una dichiarazione di oggi dell'Autorità aeroportuale sulla sua pagina Facebook. (segue) (Lit)