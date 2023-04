Libia: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ispeziona aeroporto di Misurata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita all'aeroporto arriva dopo che la delegazione dell'Icao ha visitato l'aeroporto internazionale di Mitiga nella capitale della Libia, Tripoli, dove ha seguito i lavori in corso per la costruzione e lo sviluppo del terminal passeggeri. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" da fonti libiche a marzo 2023, le autorità nordafricane vorrebbero utilizzare l'aeroporto internazionale a sud di Tripoli, in fase di ricostruzione da parte del consorzio italiano Aeneas, per la gran parte del traffico internazionale, dedicando l'ex aeroporto militare di Mitiga a voli a breve percorrenza, alle delegazioni estere, ai voli di Stato, nonché ai voli charter verso gli aeroporti privati che servono i principali siti estrattivi di idrocarburi. Il progetto dell'Autorità libica per l'aviazione civile punta a soddisfare i requisiti internazionali dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa). Il nuovo piano dell'aviazione civile libica, avviato con l'aiuto vari partner internazionali, inclusa la stessa Icao, dovrebbe essere completato entro l'ottobre del 2023. (Lit)