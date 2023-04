Imprese: Iveco consegna 19 Eurocargo a Puglia Termica per la distribuzione di prodotti idrotermosanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco consegna 19 Eurocargo a Puglia Termica, azienda di Martina Franca (TA) che si occupa di riscaldamento, termoidraulica e climatizzazione. Alla cerimonia, che si è svolta a Massafra presso la sede del concessionario Iveco Saicar, hanno partecipato Antonio e Francesco Scialpi, titolari Puglia Termica, Angelo e Giulio Musca, titolari Saicar, Giovanni Longo, Referente Commerciale Saicar, Gianpiero Vitale, Area Manager Iveco Mercato Italia, e Antonello Caldarola, Technical District Manager Iveco Mercato Italia. I 19 Eurocargo, modello ML75E21/P EVI_E con passo 4.185 mm, sono caratterizzati da una furgonatura con controtelaio rinforzato tutto in acciaio zincato a caldo, doppia cremagliera lega carico, cavalletti interni smontabili per carichi specifici, sponda idraulica retrattile con portata di 1.500 kg. I veicoli sono inoltre dotati di luci a led di ingombro esterne con sensori di movimento. Puglia Termica ha anche scelto il servizio Iveco M&R, contratto di manutenzione e riparazione su misura. Grazie a una serie di soluzioni volte a soddisfare i requisiti dell'azienda, Iveco si impegna a proteggere nel tempo il valore, le prestazioni e la produttività dei veicoli. In occasione della cerimonia di consegna, Antonio e Francesco Scialpi, titolari di Puglia Termica, hanno commentato le motivazioni legate alla scelta di inserire in azienda 19 Eurocargo: "Abbiamo scelto di acquistare i nostri nuovi Eurocargo perché siamo alla costante ricerca di partner affidabili. Iveco produce veicoli che hanno caratteristiche soddisfacenti per le nostre mission e Saicar rappresenta da molti anni un’azienda affidabile e disponibile sul servizio. Infatti, essere un riferimento nel nostro settore è un valore importantissimo anche per la nostra attività. Uno dei prossimi obiettivi della nostra azienda sarà quello di avere una piattaforma logistica sulla fascia adriatica della Puglia per cercare di soddisfare al meglio le esigenze di tutti i nostri clienti. In questo percorso, svolgere il nostro lavoro quotidiano insieme ad Iveco e Saicar ci dà più serenità".(Com)