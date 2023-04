© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono preoccupazioni per il gruppo Wagner e per l'instabilità dell'area Sud della Nato. "Vogliamo lavorare, aiutando anche la Tunisia, affinché ci sia stabilità in quell'area". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto in un punto stampa a margine della riunione ministeriale Nato di Bruxelles. (Beb)