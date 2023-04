Germania: governo, 221 milioni di euro in garanzie di investimento in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha mobilitato garanzie per 221 milioni di euro in favore delle imprese tedesche che investono in Ucraina. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima, secondo cui si tratta attualmente di assicurare 21 progetti. Il dicastero ha aggiunto che, dall'invasione russa del Paese, sono state aggiunte garanzie di investimento per tre nuove iniziative nel settore delle sementi, nella produzione di materiali da costruzione e nell'industria solare. Inoltre, 21 richieste di assicurazione presentate dalle imprese comporrebbero un capitale di 48 milioni di euro. Le società interessate operano, tra l'altro, nei comparti della produzione di energia, dell'agricoltura e della logistica. (Geb)