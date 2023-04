Romania: ministro Difesa, presenza forze Usa rafforza sicurezza area euroatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costante impegno delle forze statunitensi dispiegate in Romania rafforza la sicurezza dell'area euroatlantica sul fianco orientale. Lo ha affermato il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, in visita ufficiale negli Stati Uniti, durante un incontro con il governatore dello stato dell'Alabama, Kay Ivey. Il ministro romeno ha evidenziato l'importanza simbolica della sua visita, come dimostrazione del “solido partenariato strategico” che lega Romania e Stati Uniti da oltre un quarto di secolo. Al centro dell’incontro ci sono state le conseguenze dell’invasione della Russia in Ucraina, la cooperazione nel campo della difesa e l’elaborazione di una strategia per garantire la sicurezza nel Mar Nero. In questo senso, Tilvar ha ribadito che la Romania è attualmente un solido alleato degli Stati Uniti e ha confermato l'impegno a destinare, a partire da quest'anno il 2,5 per cento del Pil per la spesa legata alla difesa. (Rob)