Roma: assessore Casa, 4.300 immobili Erp occupati su 33 mila, dato in linea con grandi città (2)

- Per far fronte al problema "abbiamo iniziato ad allarmare le porte: quando un immobile si libera allarmiamo la porta e lo riassegniamo in pochissimi giorni, duecento case allarmate rispetto a 33 mila sono poche ma è una procedura avviata e che andrà avanti - ha aggiunto Zevi -. In questo modo abbiamo liberato 40 case da occupazioni, cogliendole in flagranza di reato. Con questo sistema possiamo andare ad azzerare le occupazioni, quando ci viene segnalata la forzatura. Altro caso è quello di un anziano che decede e qualcun altro entra nell'alloggio, senza titolo", ha concluso. (Rer)