Roma: assessore Casa, presumibile 7-8 per cento occupazioni in alloggi Ater in Capitale

- Nei circa 45 mila alloggi popolari gestiti da Ater Roma è presumibile una percentuale di occupazioni almeno tra il 7 e l'8 per cento. Lo ha spiegato l'assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, nel corso della seduta della commissione Trasparenza del Campidoglio, presieduta da Federico Rocca di Fratelli d'Italia. "Nelle grandi città c'è il 7-8 per cento degli immobili pubblici occupato abusivamente. Non ho dati sugli alloggi Ater ma presumo che quel 7-8 per cento possa essere realistico anche per loro", ha detto Zevi. (Rer)