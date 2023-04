Rifiuti: Ferrara (M5s), a Ostia arrivano più scarti ma zero soldi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tmb di Rocca Cencia "chiude, Ostia continua a ricevere rifiuti, e intanto i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il litorale non si vedono". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Paolo Ferrara. "Durante la nostra consiliatura abbiamo investito tantissimo: avevamo chiesto oltre 50 milioni per la riqualificazione del lungomare, valorizzandolo davvero e facendolo sentire parte fondamentale della Capitale - spiega -. Oggi quei soldi sono spariti nel nulla. Forse questa mancanza di attenzione dà ragione a chi chiede che Ostia diventi Comune a sé? Vista l'incapacità di questa amministrazione nel valorizzare il territorio - prosegue -, magari vale la pena farci un pensiero. Gualtieri infatti è stato molto veloce a moltiplicare i rifiuti che passano per il tritovagliatore di via dei Romagnoli, meno a far arrivare progetti e investimenti. Quelli del bilancio comunale, in primis". (segue) (Com)