Roma: assessore Casa, circa 4.500 sfratti in programma, faremo ricerca su emergenza abitativa

- Al momento a Roma sono in programma 4.500 sfratti ma la composizione della popolazione che necessita di un alloggio popolare è molto articolata: per questo il Campidoglio effettuerà una ricerca mirata a fotografare l'emergenza abitativa in città. Lo ha spiegato l'assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, nel corso della seduta della commissione Trasparenza del Campidoglio, presieduta da Federico Rocca di Fratelli d'Italia. "Faremo una ricerca sull'emergenza abitativa a Roma, che proporremo nei prossimi mesi, perché i dati che vengono ripetuti a oggi sul tema non restituiscono il quadro reale della situazione. Ad esempio abbiamo 4.500 sfratti che sono in programma: di questi non tutti sono casi umani - ha detto Zevi -. Ancora, abbiamo numeri buoni su coloro che vivono nei Caat (i residence, ndr) ma che sono lacunosi sui senza fissa dimora e altri segmenti sociali". (segue) (Rer)