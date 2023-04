Roma: assessore Casa, circa 4.500 sfratti in programma, faremo ricerca su emergenza abitativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza abitativa è un fenomeno in trasformazione - ha aggiunto Zevi -. Se anche assegnassimo 700 alloggi popolari in un anno, rispetto alle esigenza di Roma, sarebbe comunque un numero basso. C'è una questione che ha a che fare con la normativa, è come se una volta assegnata una casa lo sia per sempre. La normativa consente di aggiornare il canone e quindi chi è dentro può cedere il diritto a un familiare, ad esempio. C'è bisogno di una mole enorme di case in questo modo". L'assessore ha concluso: "Sicuramente quello che noi vogliamo evitare è mettere in strada donne, bambini e altre categorie che vanno protette". (Rer)